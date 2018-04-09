Тюменская "Жара" ищет перспективные стартапы

"Ярмарка инвестиций". Фото организаторов

"Ярмарка инвестиций" открыла прием заявок для действующих и будущих предпринимателей. Мероприятие пройдет в рамках городского фестиваля "Жара" в Тюмени 19 и 20 мая.

Как сообщают организаторы, на "Ярмарке инвестиций" частные и венчурные инвесторы оценят и профинансируют самые перспективные стартапы региона. Инвестиции участники смогут направить как на открытие нового бизнеса, так и на развитие уже действующей компании. Проект пройдет в несколько этапов, включающих в себя обучающие семинары, помощь в подготовке презентации и предварительный отбор наиболее жизнеспособных идей. Особое внимание уделят построению грамотной финансовой модели, что повысит шансы претендентов заинтересовать инвесторов не только на "Ярмарке", но и за ее пределами.

В команду организаторов, которые будут поддерживать претендентов на протяжении всего проекта, вошли успешные предприниматели, топ-менеджеры и инвесторы. За все время проведения "Ярмарки" участники привлекли в регион более 100 млн рублей инвестиций. Инициатором и организатором мероприятия традиционно выступит тюменское региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" при поддержке правительства Тюменской области.

Защита проектов перед инвесторами состоится 19 мая на городском фестивале "Жара" на площади 400-летия Тюмени. Прием заявок продолжится до 30 апреля на официальном сайте www.investfair.ru. Подробная информация по телефону: 8 (9044) 63-21-65.