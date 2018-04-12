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Ямальские лебеди и гуси не спешат возвращаться домой

11:21 12 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото givotnie.com

Ямальские лебеди и гуси не спешат возвращаться в места гнездования из-за поздней весны. К такому выводу пришли сотрудники Центра кольцевания птиц Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН.  

Еще в начале марта малые лебеди и лесные гуменники, зимовавшие на озере Поянг в Китае и высокогорных районах Средней Азии, начали миграцию в места гнездования на Ямале. Но поздняя весна заставила птиц повременить с возвращением. Как рассказала научный сотрудник Центра кольцевания птиц Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Софья Розенфельд, сейчас все помеченные передатчиками птицы находятся под Барнаулом. Вероятно, двинутся в путь, когда Ямал окончательно покинет зима.

Там же на юге Сибири находится и малый лебедь Звездочка из Байдарацкой губы. За ее миграциями биологи следят два года. Сделали открытие, что гусеобразные могут менять места зимовок. Этой весной выяснилось, что могут изменяться и маршруты перелетов. Один из лебедей, зимовавший на озере Поянг, вместе того, чтобы отправиться домой прямым путем, сделал крюк через Шанхай.

Мониторинг редких видов арктических птиц, гнездящихся в Ямало-Ненецком автономном округе, проводят ученые с 2010 года. За это время получены данные о 26 видах гусеобразных. В 2017 году биологи в рамках совместного проекта ЯНАО, Китайской академии наук, российского и бельгийского центров кольцевания птиц пометили GPS-GSM передатчиками лесных гуменников в Красноселькупском районе. Выяснилось, что редкие и малоизученные таёжные птицы мигрируют в высокогорные районы Тянь-Шаня, где Китай граничит с Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном, сообщает пресс-служба правительства Ямала. 

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Теги: весна , гуси , институт экологии , кольцевание , лебеди , Ямал

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