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Молодых тюменских ученых приглашают побороться за именную стипендию РГО

10:27 17 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото из группы "МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ ТЮМЕНЬ РГО" в социальной сети "ВКонтакте"

О старте конкурса на право получения молодежных именных стипендий объявило Русское географическое общество (РГО). Победители получат единовременные выплаты в 100 тыс. рублей.

В конкурсе заявлено две номинации: "За успехи в научной и образовательной деятельности в сфере географии и смежных наук" и  "За успехи в общественной деятельности, отвечающей целям и задачам Русского географического общества".

Участников первой номинации будут оценивать по количеству и качеству научных публикаций, входящих в список Высшей аттестационной комиссии (ВАК), базы данных Scopus и WoS, индексируемых Российским индексом научного цитирования (РИНЦ). Участие претендентов в научных и образовательных программах, семинарах, конференциях, заслуги и победы в конкурсах и олимпиадах тоже пойдет в зачет.

При подаче заявки на эту номинацию необходимо прикрепить рекомендацию ученого, научного, педагогического советов образовательной организации, либо рекомендацию от лауреата Государственной премии СССР или России, члена Российской академии наук, члена Управляющего или Ученого советов Общества.

В номинации "За успехи в общественной деятельности, отвечающей целям и задачам Русского географического общества" одним из основных критериев оценки станет количество организованных научных или образовательных программ, фестивалей, конференций, семинаров, конкурсов и олимпиад различного уровня в качестве руководителя проекта или одного из исполнителей. Участие в проведении мероприятий РГО, рекомендации и благодарности от руководства РГО станут большим плюсом к портфолио претендента на победу в конкурсе. Помимо основной общественной деятельности, не останутся без внимания спортивные, культурные и творческие достижения.

Вся предоставленная информация будет проверяться на подлинность и соответствие географической тематике, а изобретения – на наличие патентов. Поэтому номинантов просят прикрепить к заявке документы, подтверждающие конкретные достижения: сертификаты, свидетельства участника, победителя или организатора, благодарности, выписки из приказов, скан-копии и т.д.

В обеих номинациях будут учитываться достижения за период с 1 января 2016 года по настоящее время. Подробную информацию о конкурсе смотрите в презентации проекта. Заявки принимаются на электронную почту scholarship@rgo.ru, срок приема - до 31 мая включительно, образец анкеты здесь. Название файла и тема письма должны быть сформированы по образцу: Фамилия_Имя_заявка, в противном случае они не будут приняты, сообщают на сайте Молодежного клуба РГО.

Соб.инф.

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Теги: именные стипендии , конкурсы , молодые ученые , Русское географическое общество

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