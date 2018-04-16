Для юных тюменцев организуют дидактическую игру

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Дидактическая игра "Правда или ложь?" начнется в библиотеке № 7 (ул. Камчатская, 1а) 17 апреля в 11 часов.

По информации организаторов, это первая дидактическая игра по проекту "Игра – помощница таланта" по таким важным предметам, как математика и русский язык. Ее основная цель – проверить и закрепить знания ребят в этих областях, соединить теоретическое повторение изученного материала с воспитанием умения работать в команде, уважения к сопернику и с развитием умения грамотно и логично излагать свои мысли.

Участников игрового шоу в детской библиотеке № 3 (ул. Ямская, 110/4) в 12 часов ждет встреча с героями сказок русских и зарубежных писателей: А. Пушкина, Г.-Х. Андерсена, Ш. Перро, А. Линдгрен и других. Веселые приключения, конкурсы, игры подготовлены для всех, кто побывает на игровом шоу "Вас в сказку добрую зовем".