up

20.04.2018 пятница

USD 60,8583

EUR 75,4034

В Тюмени 2..4 С 3 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Владимир Ульянов: в отчете губернатора прозвучал сигнал для профессионального образования и высшей школы

16:18 20 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
www.duma72.ru

Многовекторность развития юга Тюменской области отразил в своем докладе губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Такое мнение высказал депутат регионального парламента Владимир Ульянов, комментируя отчет о результатах деятельности правительства области за 2017 год.

"Мне очень импонирует работа по созданию агроиндустриального парка "Ишимский". На его площадке планируется реализация проектов по переработке сельскохозяйственной продукции, в том числе с применением современных методов биотехнологий. У нас есть проблемы с углубленной переработкой продукции, мы пока продаем в режиме сырья: зерно, молоко, а углубленной переработки нет, и это затрудняет прохождение продукции в торговые сети в крупных объемах. Создание такого агроиндустриального парка позволит решить эту проблему", - уверен народный избранник.

Владимир Ульянов напомнил, что представляет в областной думе сельские районы. По его мнению, в отчете губернатора обозначена очень хорошая перспектива для развития предприятий агропрома, личных подсобных и фермерских хозяйств, потому что разработаны реальные подходы к решению проблемы сбыта. "Когда нет реализации – нет дохода, и деятельности нет", - подчеркнул он.

По мнению депутата, одна из важнейших тем, которая прозвучала в докладе – это дальнейшее развитие промышленных предприятий и кадровая политика. Владимир Ульянов сослался на прошедшее заседание круглого стола по вопросам трудоустройства выпускников, где депутаты узнали о том, что даже в довольно благополучных сферах деятельности, таких как авторемонт, существует недостаток квалифицированных кадров. "В большинстве рабочих профессий есть такая нехватка, губернатор уделил этому особое внимание. Я думаю, что это хороший сигнал профессиональному образованию и высшей школе", - заметил он.

Дарья Казакова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Владимир Ульянов , Владимир Якушев , дефицит кадров , облдума , отчет губернатора

Последние новости

16:51 Юна Ильина расскажет тюменцам о бизнесе в моде
16:40 В Тобольске потушили условный лесной пожар
16:29 Тюменский студент на конференции "Ломоносов" признан лучшим
16:18 Владимир Ульянов: в отчете губернатора прозвучал сигнал для профессионального образования и высшей школы
16:07 В Тобольске откроется выставка "Образование. Карьера. Нефть и газ"
15:56 Закон о свободном сборе валежника вступит в силу в 2019 году
15:45 С аргентинским танго познакомят на мастер-классе
15:34 Депутаты: ветеранам уже не по силам ходить по инстанциям за компенсацией на ремонт
15:23 В Сургуте сотрудник ГИБДД попался на взятках
15:12 В Тюмени дождь сменится снегом
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: работа органов местного самоуправления влияет на мнение людей о власти в целом

Владимир Якушев поздравил тюменцев с Днем местного самоуправления

Порт Сабетта поможет тюменским аграриям поставлять зерно в другие регионы

Политика

Глеб Трубин: другие регионы перенимают опыт Тюменской области

Виктор Рейн: основные стратегические направления для региона выбраны абсолютно правильно

Владимир Пискайкин: в Тюменской области власть работает результативно

Экономика

Тюменская продукция представлена на ярмарках в Надыме и Тарко-Сале

Банк России запустил регулятивную песочницу

В Ялуторовске на предприятии по производству школьной мебели создадут новые рабочие места

Общество

Юна Ильина расскажет тюменцам о бизнесе в моде

В Тобольске потушили условный лесной пожар

Тюменский студент на конференции "Ломоносов" признан лучшим

Спорт

Тюменский легион собирает самое большое количество болельщиков

Триста юных дзюдоистов встретятся в заключительном этапе Лиги

Тобольский боец Анатолий Токов проведет поединок с сербским спортсменом

Происшествия

В Сургуте сотрудник ГИБДД попался на взятках

Директора управляющей компании в Тюмени подозревают в коммерческом подкупе

Жительница Ишима перевела мошеннику более восьмисот тысяч рублей
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+