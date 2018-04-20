Владимир Ульянов: в отчете губернатора прозвучал сигнал для профессионального образования и высшей школы

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Многовекторность развития юга Тюменской области отразил в своем докладе губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Такое мнение высказал депутат регионального парламента Владимир Ульянов, комментируя отчет о результатах деятельности правительства области за 2017 год.

"Мне очень импонирует работа по созданию агроиндустриального парка "Ишимский". На его площадке планируется реализация проектов по переработке сельскохозяйственной продукции, в том числе с применением современных методов биотехнологий. У нас есть проблемы с углубленной переработкой продукции, мы пока продаем в режиме сырья: зерно, молоко, а углубленной переработки нет, и это затрудняет прохождение продукции в торговые сети в крупных объемах. Создание такого агроиндустриального парка позволит решить эту проблему", - уверен народный избранник.

Владимир Ульянов напомнил, что представляет в областной думе сельские районы. По его мнению, в отчете губернатора обозначена очень хорошая перспектива для развития предприятий агропрома, личных подсобных и фермерских хозяйств, потому что разработаны реальные подходы к решению проблемы сбыта. "Когда нет реализации – нет дохода, и деятельности нет", - подчеркнул он.

По мнению депутата, одна из важнейших тем, которая прозвучала в докладе – это дальнейшее развитие промышленных предприятий и кадровая политика. Владимир Ульянов сослался на прошедшее заседание круглого стола по вопросам трудоустройства выпускников, где депутаты узнали о том, что даже в довольно благополучных сферах деятельности, таких как авторемонт, существует недостаток квалифицированных кадров. "В большинстве рабочих профессий есть такая нехватка, губернатор уделил этому особое внимание. Я думаю, что это хороший сигнал профессиональному образованию и высшей школе", - заметил он.

Дарья Казакова