Тюменцам не помешают курсы грамотности русского языка

"Тотальный диктант" в Тюмени. Фото организаторов "Тотальный диктант" в Тюмени. Фото организаторов

Каждый десятый написавший "Тотальный диктант" тюменец сделал работу над ошибками на консультации, которую провели преподаватели кафедры русского языка ТюмГУ.

Об этом рассказала координатор "Тотального диктанта" в Тюмени, доцент кафедры русского языка ТюмГУ Наталья Кузнецова. Консультацию "Тотального диктанта" посетили почти 150 тюменцев – это десятая часть написавших работу.

"Самой частой ошибкой, которую допустили даже многие грамотные люди, стало слитное написание "(не)спеша". Многих, наверное, смутило то, что это слово сейчас (и в тексте диктанта тоже) используется как наречие, а не как деепричастие. Рассуждали так: деепричастие пишется раздельно с "не", а наречие слитно. Но это не так. Наречия, не оканчивающиеся на -о, тоже пишутся раздельно с "не", кроме нескольких исключений", - пояснила Наталья Кузнецова.

Трудным оказалось слово "сомнамбулический": самые экзотические варианты написания - "сомномдвулический" и "сонно-амбулический". Из пунктуации труднейшим оказалось поставить двоеточие в бессоюзном сложном предложении: "Тогда казалось: он питается не картофельным супом и квашеной капустой, а одними лишь балладами и гимнами". Слово "казалось" участники приняли за вводное.

Наталья Кузнецова резюмировала: тюменцам нужны курсы повышения грамотности русского языка. "Мы каждый год проводим курсы "Русский по пятницам" - начинаем примерно за полтора месяца до диктанта и заканчиваем накануне диктанта. Там акцент делается на правилах, которые пригодятся при написании текста этого года. На официальном сайте Totaldict.ru есть онлайн-курсы прошлых лет, накопилось уже много материалов. Многие упражнения есть на платформе Stepic.org", - рекомендовала она.

В 2018 году тюменские участники "Тотального диктанта" заработали 51 пятерку. Отличников наградят 27 апреля в Белом зале ТюмГУ (ул. Володарского, 6) в 18 часов.

Лина Орлова