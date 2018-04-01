Тюменцам не помешают курсы грамотности русского языка
Каждый десятый написавший "Тотальный диктант" тюменец сделал работу над ошибками на консультации, которую провели преподаватели кафедры русского языка ТюмГУ.
Об этом рассказала координатор "Тотального диктанта" в Тюмени, доцент кафедры русского языка ТюмГУ Наталья Кузнецова. Консультацию "Тотального диктанта" посетили почти 150 тюменцев – это десятая часть написавших работу.
"Самой частой ошибкой, которую допустили даже многие грамотные люди, стало слитное написание "(не)спеша". Многих, наверное, смутило то, что это слово сейчас (и в тексте диктанта тоже) используется как наречие, а не как деепричастие. Рассуждали так: деепричастие пишется раздельно с "не", а наречие слитно. Но это не так. Наречия, не оканчивающиеся на -о, тоже пишутся раздельно с "не", кроме нескольких исключений", - пояснила Наталья Кузнецова.
Трудным оказалось слово "сомнамбулический": самые экзотические варианты написания - "сомномдвулический" и "сонно-амбулический". Из пунктуации труднейшим оказалось поставить двоеточие в бессоюзном сложном предложении: "Тогда казалось: он питается не картофельным супом и квашеной капустой, а одними лишь балладами и гимнами". Слово "казалось" участники приняли за вводное.
Наталья Кузнецова резюмировала: тюменцам нужны курсы повышения грамотности русского языка. "Мы каждый год проводим курсы "Русский по пятницам" - начинаем примерно за полтора месяца до диктанта и заканчиваем накануне диктанта. Там акцент делается на правилах, которые пригодятся при написании текста этого года. На официальном сайте Totaldict.ru есть онлайн-курсы прошлых лет, накопилось уже много материалов. Многие упражнения есть на платформе Stepic.org", - рекомендовала она.
В 2018 году тюменские участники "Тотального диктанта" заработали 51 пятерку. Отличников наградят 27 апреля в Белом зале ТюмГУ (ул. Володарского, 6) в 18 часов.
Лина Орлова