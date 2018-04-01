Шедевры Васнецова, Репина, Шишкина выставили в тюменском музее-усадьбе Колокольниковых

Выставка «Передвижники. Русский реализм». Фото организаторов Выставка «Передвижники. Русский реализм». Фото организаторов

Выставка "Передвижники. Русский реализм" открывается в музее-усадьбе Колокольниковых (ул. Республики, 20) 25 апреля в 15 часов.

Как сообщает пресс-служба Тюменского музейно-просветительского объединения, в экспозиции представят 28 работ известных российских художников из фондов ТМПО: Ильи Репина, Алексея Саврасова, Константина Маковского, Ивана Шишкина, Виктора Васнецова и других.

Художники-передвижники стали символом русской живописи XIX века. Возникшее как реакция на "мертвое безжизненное искусство" Академии художеств, товарищество передвижников стало самым массовым и влиятельным художественным объединением в истории России. Никогда – ни до, ни после этого – искусство русских художников не было так близко и понятно народным массам. В рядах передвижников зажглись и навечно засияли ярчайшие звезды русской живописи – Василий Перов, Николай Ге, Иван Крамской, Григорий Мясоедов, Василий Суриков, Исаак Левитан, Василий Поленов и многие другие. Эти мастера подняли планку русской живописи на невиданную высоту.

Художники в своих картинах отражали насущные проблемы современности, жизнь русской деревни, историю России, родную природу, создали галерею портретов русских писателей, композиторов, общественных деятелей, своих коллег художников. Содержание их работ, как и творческий метод – реализм - были близки и понятны простому народу.

В художественной коллекции Музейного комплекса им. И.Я. Словцова имеются картины, как ведущих художников-передвижников, так и тех, которые не были постоянными членами товарищества, а являлись экспонатами выставок на короткий срок. Эти работы представлены в новой выставке музея-усадьбы. Экскурсию проведет старший научный сотрудник ТМПО Наталья Паромова.