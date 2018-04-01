Тюменские музыканты сыграли на первом рояле Петра Чайковского

Тюменский филармонический оркестр. Фото пресс-службы Тюменского концертно-театрального объединения Тюменский филармонический оркестр. Фото пресс-службы Тюменского концертно-театрального объединения

Артисты Тюменского филармонического оркестра завершили свой первый большой гастрольный тур, путь которого пролегал по шести российским городам с 15 по 21 апреля.

Это первые большие гастроли тюменского коллектива, заверили на пресс-конференции солисты оркестра и его художественный руководитель и дирижер Евгений Шестаков.

Во всех городах публика принимала тюменцев с большим теплом и бурными овациями. "Мы выступали на многих фестивалях и гала-концертах в разных городах России. Но все это были концерты, куда нас приглашали, где зрители видели выступления и других оркестров. Эти гастроли были волнительны тем, что слушатель шел именно на наш концерт. Нам нужно было показать все свое мастерство, и мы это сделали", - отметил Евгений Шестаков.

По его словам, гастроли прошли по главным музыкально-симфоническим городам страны. Первый концерт прошел в Санкт-Петербурге, в концертном зале "Мариинка-3", который является одним из лучших залов по акустике в мире.

"Очень понравилось играть в концертном зале Мариинского театра. Там прекрасная акустика. Ты слышишь себя и своих коллег, звук уходит в зал, а потом возвращается. Мне кажется, это было одно из лучших наших выступлений", - рассказал тюменский концертмейстер Александр Кащеев.

В Москве оркестр выступил в концертном зале им. П.И. Чайковского, в Казани выступление прошло в Татарской государственной филармонии. После были города, "избалованные" симфонической музыкой Ижевск и Воткинск: московские и петербургские оркестры у них частые гости. Евгений Шестаков отметил, для тюменских артистов очень важно было посетить родину Петра Чайковского - Воткинск Артисты побывали в музее великого композитора и даже сыграть на первом рояле Петра Чайковского: известно, что на нем автор шедеврального "Щелкунчика" учил сольфеджио. Последней остановкой в туре была Пермь, где работает известный харизматичный дирижер Теодор Курентзис.

На концертах тюменцев прозвучали произведения Рахманинова, Римского-Корсакова, Шнитке и других признанных классиков классической музыки. Солировали оркестру виолончелист Александр Князев и пианисты Дмитрий Маслеев и Александр Гиндин.

"Мы все до сих пор находимся под большим впечатлением от гастролей. Конечно, нам еще расти и расти, есть к чему стремиться, но зерно уже посеяно. Мы будем развиваться и станем действительно настоящим профессиональным симфоническим коллективом", - убеждена тюменский концертмейстер группы виолончелей Армине Назарян.