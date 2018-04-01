Тюменские аграрии приступили к предпосевной подготовке семян

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Предпосевные работы стартовали в четырех районах Тюменской области. Сельхозпроизводители Тюменского, Исетского, Омутинского районов и Заводоуковского городского округа приступили к обеззараживанию семян зерновых культур.

Как отметили в пресс-службе департамента АПК региона, предпосевную подготовку семян применяют для повышения их посевных качеств, основными из которых являются всхожесть и энергия прорастания. Кроме того, протравливание кондиционных семян — обязательный и наиболее эффективный прием в интегрированной системе защиты растений, направленный на борьбу с возбудителями бактериальных и грибных болезней.

Правильно проведенная процедура обеспечивает защиту растений в самый уязвимый момент – во время прорастания и в начальный период роста. Контактные протравители, применяющиеся в профилактических целях, создают защитную оболочку на семенах, избавляют семенной материал от поверхностной инфекции, подавляют патогены в зоне нахождения семян в почве.

В целом в Тюменской области для проведения обеззараживания сельхозтоваропроизводители области планируют использовать порядка 230 протравочных машин с нормативной суточной производительностью 15 тыс. тонн.