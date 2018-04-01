В Тюмени директор фирмы не платил сотруднице пособие по родам

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Уголовные дела по фактам невыплаты заработной платы работникам коммерческих организаций направлены в суд в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, с октября 2017 года по апрель 2018-го директор компании "Арт-Строй" не платил сотруднице, находящейся в отпуске по уходу за ребенком, пособие по беременностям и родам. Ущерб составил более 35 тыс. рублей.

В СНТ "Лесник-2" с января 2017 года по апрель 2018 года директор не выплачивал полностью зарплату работникам. Сумма долга составила более 60 тыс. рублей.

В ходе предварительного следствия причиненный работникам ущерб возмещен в полном объеме, начисленная заработная плата и пособие выплачено. Руководителям организаций грозит штраф.