Отказ от мяса продляет жизнь, уверены ученые

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Как минимум треть ранних смертей во всем мире можно было бы предотвратить, если бы люди отказались от чрезмерного употребления мяса. Такое мнение выразил профессор в области эпидемиологии и питания в Медицинской школе Гарвардского университета Уолтер Уиллет.

"Мы недавно провели кое-какие подсчеты, рассматривая вопрос о том, насколько можем снизить смертность, если перейти на здоровое питание, основанное в первую очередь на растительной пище <…>. По нашим оценкам, примерно одну треть смертей можно было предотвратить", — заявил ученый, объяснив, что полностью отказываться от мяса необязательно.

Он отметил, что цифра могла быть и выше, поскольку некоторые факторы — например, проблему ожирения — специалисты не учитывали. По его словам, здоровое питание снижает риск "практически всего", цитируют РИА Новости The Telegraph.

На конференции в Ватикане, где прозвучало это заявление, выступали и другие ученые, рассказывающие о пользе диеты без мяса. В частности, такого мнения придерживается доктор Нил Барнард, президент Комитета ответственной медицины (Committee for Responsible Medicine).

"Думаю, люди считают, что здоровое питание оказывает на них скромный эффект, а вегетарианская диета просто помогает немного сбросить вес. Но когда такие диеты правильно составлены, они могут быть очень сильнодействующими", — отметил он.