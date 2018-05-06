Служба занятости приглашает принять участие в акции "Чистый регион"

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Акция "Чистый регион" пройдет с мая по август, сообщает служба занятости населения Тюменской области.

Она рассчитана для временно безработных и ищущих работу граждан, а также несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, желающих работать в свободное от учебы время.

Участники акции очистят территории населенных пунктов от мусора, вывезут мусор, уничтожат свалки, побелят бордюры, посадят деревья, цветы.

К 9 Мая центры занятости населения окажут социальные услуги ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам и инвалидам.

Бригады рабочих приведут в порядок воинские захоронения, памятники и обелиски воинской славы.