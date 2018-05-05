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Спасатели эвакуировали постояльцев социальных домов в Омутинском и Юргинском районах

Общество, 13:39 05 мая 2018

фото ГУ МЧС по Тюменской области

578 человек эвакуировали спасатели в ходе тактико-специальных учений в Омутинском и Юргинских районах Тюменской области, сообщает региональное управление МЧС. 

В Омутинском районе – это Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних и  Вагайский дом-интернат для престарелых и инвалидов. В Юргинском районе учения прошли в Юргинской специальной школе-интернате и средней  школе, также эвакуация прошла в  Лесновском психоневрологическом интернате.

По замыслу тактико-специальных учений на телефон диспетчера пожарно-спасательного гарнизона поступал сигнал об условном пожаре по адресам данных учреждений и организаций. По прибытию подразделений к месту вызова, руководитель тушения пожара проводил разведку, а эвакуация проводилась рабочим персоналом учреждений самостоятельно.

После того, как была проведена эвакуация больных и рабочего персонала, спасатели приступали к тушению и ликвидации условного возгорания. 

Начальник 26 отряда ФПС Евгений Евстафьев дал оценку прошедшим тактико-специальных учений в социально-значимых объектах с круглосуточным пребыванием населения: "Считаю, что личный состав 147 и 119 пожарно-спасательных частей, а также персонал в социально-значимых объектах с круглосуточным пребыванием населения справились с поставленными задачами".

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# МЧС , Омутинский район , Тюмень , учения , эвакуация

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