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На реках Югры ожидают ледоход

Общество, 18:39 05 мая 2018

фото ГУ МЧС по ХМАО-Югре

Голова ледохода на реке Иртыш находится в 300, а на реке Обь – в 400 километрах до границ Ханты-Мансийского округа, сообщает управление МЧС по Югре. 

На водоемах в Югре практически повсеместно лед почернел, что свидетельствует о его таянии и уменьшении толщины. Изменилась и структура ледового покрова – он стал рыхлым.

На Иртыше в Ханты-Мансийском районе лед подняло прибывающей водой, образуются закраины, местами появляются промоины; на Оби - в Нефтеюганском и Ханты-Мансийском районах наблюдается вода на льду, в районе Сургута и Нижневартовска образуются разводья, промоины.

Динамика повышения уровней воды на Иртыше составляет 26-50 сантиметров в сутки, на Оби – 8-30 сантиметров в сутки.

"Центроспас-Югория" провел ледовзрывные работы на затороопасных участках. Круглосуточно осуществляется мониторинг весенних явлений на водоемах округа, проводится обмен информацией с соседними субъектами о прохождении ледохода.

Подготовлена аэромобильная группировка главного управления МЧС России по Югре.  

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# Иртыш , ледоход , Обь , Югра

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