На реках Югры ожидают ледоход
Голова ледохода на реке Иртыш находится в 300, а на реке Обь – в 400 километрах до границ Ханты-Мансийского округа, сообщает управление МЧС по Югре.
На водоемах в Югре практически повсеместно лед почернел, что свидетельствует о его таянии и уменьшении толщины. Изменилась и структура ледового покрова – он стал рыхлым.
На Иртыше в Ханты-Мансийском районе лед подняло прибывающей водой, образуются закраины, местами появляются промоины; на Оби - в Нефтеюганском и Ханты-Мансийском районах наблюдается вода на льду, в районе Сургута и Нижневартовска образуются разводья, промоины.
Динамика повышения уровней воды на Иртыше составляет 26-50 сантиметров в сутки, на Оби – 8-30 сантиметров в сутки.
"Центроспас-Югория" провел ледовзрывные работы на затороопасных участках. Круглосуточно осуществляется мониторинг весенних явлений на водоемах округа, проводится обмен информацией с соседними субъектами о прохождении ледохода.
Подготовлена аэромобильная группировка главного управления МЧС России по Югре.