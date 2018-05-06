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Тюменские поисковики - участники межрегиональной экспедиции

Общество, 10:26 06 мая 2018

фото: «Десант памяти»

Тюменские поисковики участвуют в экспедиции "Ржев-2018". С 25 апреля по 9 мая на территории Тверской области проходят разведочные, полевые и поисковые работы.

К 1 мая силами 130 поисковиков подняты останки 48 солдат Красной Армии, найдено 12 смертных медальонов, 2 подписные ложки, 6 имен установлено.

На тверской земле трудятся тюменские ребята из поискового объединения "Десант памяти" под руководством Артура Ольховского. 3 мая они подняли еще 3 медальона, в одном из которых сохранился вкладыш.

Палаточные лагеря "Вахты Памяти" развернулись и в Западнодвинском районе Тверской области, где разведочные и поисковые работы ведут ребята из отряда "Кречет". Тюменские поисковики работают и в Старорусском районе Новгородской области.

Тем временем в Тюмени, в Областном поисковом центре (ул. Геологоразведчиков 6а) проводят консультации для жителей региона, которые ищут родных, погибших в годы войны. 7 и 8 мая здесь ждут всех желающих с 15 до 18 часов, пишет "Тюменская область сегодня". 

Для уточнения информации о судьбе солдата можно обратиться в общественную приемную центра по телефону 8 (3452) 20-45-52, на почту.

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