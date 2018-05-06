VR-спектакль "В поисках автора" претендует попасть в лонг-лист "Золотой Маски"

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

VR-спектакль "В поисках автора" попал в программу V Межрегионального конкурса "Ново-Сибирский транзит". Этот фестиваль объединяет драматические театры Сибири, Урала и Дальнего Востока.

В программу фестиваля вошли постановки театров из Красноярска, Омска, Норильска, Улан-Удэ, Кемерово, Хабаровска, Екатеринбурга, Новокузнецка и других городов. Зрители Новосибирска и жюри фестиваля увидят постановку молодежного театрального центра "Космос" 26 мая. Спектакль покажут четыре раза.

Напомним, в апреле "В поисках автора" с успехом приняли зрители XIV музыкально-театральный фестиваль "Европейская весна". VR-спектакль – это формат, который объединяет театр и кино. Как и в иммерсивных спектаклях, зритель становится непосредственным участником действия.

Как считают эксперты, у этой постановки есть шанс попасть в лонг-лист "Золотой Маски" в 2019 году, пишет "Мой портал".