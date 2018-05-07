Горожане вспомнили героев Великой Отечественной войны

Фото организаторов. Фото организаторов.

Тюменцы вспомнили о войне и ее героях в рамках акции, которая состоялась в преддверии праздника Великой Победы в ТРЦ "Гудвин". На большом интерактивном экране в режиме реального времени тюменский актер в образе красноармейца времен Великой Отечественной читал стихи, рассказывал истории о войне и общался с прохожими. По окончании трансляции зрители пели "Катюшу" и говорили с солдатом о тех далеких и страшных днях.

Как рассказали организаторы акции, всего состоялось пять трансляций. В конце каждой из них красноармеец предлагал желающим взять тематические авторские открытки, посвященные празднику, и приглашал принять участие в шествии "Бессмертного полка" 9 Мая. За два часа трансляции зрителями мероприятия стали более 300 человек.

Фото организаторов. Фото организаторов.

"Мы с сыном остановились, услышав знакомую песню. Каждый год мы ходим на парад. В этом году я специально зашла на сайт поисковиков, где нашла информацию о моем прадедушке, Иване Михайловиче Андрюшине. Он родился в деревне Воронино Ишимского района, воевал и в бою под Москвой пропал без вести. У нас есть его фотография. И мы даже нашли письмо, которое он писал в 1939 году своей жене, моей прабабушке Наташе", – рассказала одна из зрительниц, корреспондент информационного агентства "Тюменская линия" Ирина Шемякина.

Напомним, у каждого есть возможность напечатать фото своего родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне, и пройти с его портретом по улицам Тюмени в День Победы. Колонна "Бессмертного полка" формируется на пересечении улиц Республики и Кирова 9 мая в 9 часов.