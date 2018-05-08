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Два профессора ТИУ вошли в совет Высшей аттестационной комиссии РФ по проблемам нефти и газа

Общество, 09:19 08 мая 2018

фото Министерства образования и науки РФ

Доктор технических наук, заведующий кафедрой транспорта углеводородных ресурсов Юрий Земенков и доктор технических наук, профессор кафедры разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений Валентин Паникаровский вошли в состав Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по проблемам нефти и газа, сообщает Тюменский индустриальный университет.

Приказ об утверждении состава экспертного совета подписала министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева. 

Новый состав экспертов утвержден на четыре года. 

Всего в составе экспертного совета ВАК РФ по проблемам нефти и газа 32 ученых. Это известные, признанные специалисты в области изучения проблем нефти и газа — доктора технических, геолого-минералогических наук, главные научные сотрудники ведущих центров – РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, Всероссийского нефтегазового научно-исследовательского института им. академика А. П. Крылова, Института геологии и разработки горючих ископаемых, Института проблем  нефти и газа РАН.

Председатель совета — доктор технических наук, профессор кафедры разработки и эксплуатации нефтяных месторождений РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Николай Михайлов.

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# Валентин Паникаровский , совет , ТИУ , эксперты , Юрий Земенков

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