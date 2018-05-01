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Отелю Vostok исполняется 45 лет

Общество, 10:49 10 мая 2018

www.pogostite.ru

Самый большой отель в Тюмени – Vostok - в этом году отмечает свой 45-летний юбилей. За это время отель прошел путь от советской гостиницы до трехзвездочного отеля и стал визитной карточкой города.

С 70-х до 90-х годов гостиничный комплекс был одним из самых посещаемых в городе, так как страна активно развивалась, нефтяной край только начинал осваиваться, и специалисты со всех союзных республик двигались в Тюмень и далее на север и восток.

Сейчас отель Vostok — это реконструированный комплекс с элегантным интерьером, из окон которого открывается живописная панорама церкви, парка и фонтана. Отель расположен в центральной части города вблизи крупнейших выставочных центров, учреждений здравоохранения, образования и культуры.

Для гостей открыты 375 номеров, некоторые из которых с видом на храм Дмитрия Донского, фонтан и парк, пять залов ресторации, четыре зала конференц-центра общей площадью 468 квадратных метров и вместимостью 15-250 человек, тренажерный зал, охраняемая парковка и автомойка. На всей территории отеля работает бесплатный Wi-Fi.

Современный уровень сервиса подтвержден сертификатом "Три звезды". Отель — обладатель ряда престижных наград: "Лучшая гостиница категории 3* — 2008", "Лучшая гостиница в категории 2-3 звезды — 2010", знаки качества от "Тюменской марки", дипломы "Лучшие товары и услуги Тюменской области".

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# гостиница , отель , отель Восток , юбилей

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