Онлайн-викторина "Футбол в Германии": победители получат грамоты и ценные призы

фото ru.fifa.com фото ru.fifa.com

Онлайн-викторина "Футбол в Германии" пройдет на кафедре немецкой филологии Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ с 12 по 20 мая.

По информации управления стратегических коммуникаций вуза, к участию приглашают школьников любого возраста, интересующихся футболом и Германией и проживающих в Тюмени и в Тюменской области.

Первые 100 участников получат сертификаты участников от ТюмГУ и призы от консульства Германии в Москве.

Победители получат грамоты и ценные призы – символ предстоящего чемпионата мира по футболу 2018 мягкую игрушку Волка-Забиваку или футбольный фанатский комплект из Германии.

Страница викторины здесь. Ответы принимаются до 20 мая включительно.

Подведение итогов и вручение грамот и призов победителям начнется в Немецком читальном зале Тюменского государственного университета (ул. Володарского, 6) 25 мая в 10 часов.