Онлайн-викторина "Футбол в Германии": победители получат грамоты и ценные призы
Онлайн-викторина "Футбол в Германии" пройдет на кафедре немецкой филологии Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ с 12 по 20 мая.
По информации управления стратегических коммуникаций вуза, к участию приглашают школьников любого возраста, интересующихся футболом и Германией и проживающих в Тюмени и в Тюменской области.
Первые 100 участников получат сертификаты участников от ТюмГУ и призы от консульства Германии в Москве.
Победители получат грамоты и ценные призы – символ предстоящего чемпионата мира по футболу 2018 мягкую игрушку Волка-Забиваку или футбольный фанатский комплект из Германии.
Страница викторины здесь. Ответы принимаются до 20 мая включительно.
Подведение итогов и вручение грамот и призов победителям начнется в Немецком читальном зале Тюменского государственного университета (ул. Володарского, 6) 25 мая в 10 часов.