Тюменцы заявили самую многочисленную делегацию на Российскую студвесну

фото studvesna.info фото studvesna.info

XXVI Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" пройдет в Ставрополе с 15 по 20 мая. В нем примут участие более 2,5 тыс. человек из 80 регионов.

В течение трех дней пройдут конкурсы по 5 концертным и 2 неконцертным направлениям: "Музыка", "Хореография", "Театр", "Оригинальный жанр" и "Региональные программы", "Журналистика", "Видео".

Тюменскую область на Российской студвесне представят 100 студентов из ТюмГУ, ТИУ, ТюмГМУ, Тобольского многопрофильного техникума и Государственного аграрного университета Северного Зауралья. Тюменцы выступят с 18 творческими номерами.

"В этом году мы отменили квоту для студентов, поэтому коллективы смогли поучаствовать в полном составе и представить зрителю массовые номера. И поскольку все обладатели Золотого приза, согласно условиям регионального этапа Студвесны, гарантированно выступают на Всероссийском фестивале, мы держим слово и везем большую делегацию. Кроме золотых призеров, федеральные эксперты выделили еще несколько сильных и талантливых коллективов, которые рекомендовали к участию в Российской студвесне", — рассказала руководитель дирекции Областной студенческой весны Юлия Каргаполова.

В Ставрополе уже подготовлены 10 конкурсных площадок, разработан специальный фестивальный маршрут и обучены 500 волонтеров.

В состав жюри войдут российские актеры театра и кино, хореографы и певцы, дизайнеры и журналисты: свое участие уже подтвердили Егор и Елизавета Дружинины, Александр Носик, Ольга Картункова, Никита Высоцкий и группа "Пицца".

Победители XXVI Всероссийского фестиваля получат денежные призы и смогут на льготных условиях попасть на молодежный образовательный форум "Таврида", который пройдет этим летом на полуострове Крым, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".