Тюменцам предлагают назвать безымянный сквер на Осипенко

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Тюменцам предлагают придумать название скверу на улице Осипенко. Варианты развития зеленой зоны около здания института наук о Земле принимаются в Тюменском госуниверситете.

Напомним, здание этого института – старинный особняк, построенный меценатом и купцом Андреем Текутьевым. Сейчас в нем проводится ремонт.

Конкурс на самое лучшее название продлится до 1 сентября 2018 года. Идеи и концепции принимаются к рассмотрению по адресу: skver@utmn.ru с пометкой "Название", пишет "Вслух.ру".