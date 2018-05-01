Автор рассказа в стиле О.Генри получит около шестидесяти тысяч рублей

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Жители Тюмени, увлекающиеся написанием рассказов, могут принять участие в международной литературной премии О.Генри. Работы принимаются до 1 октября 2018 года, сообщают организаторы премии.

Конкурс открыт для всех русскоязычных авторов, независимо от места их проживания или гражданства. Цель премии – способствовать сохранению традиции короткого рассказа классика американской литературы с характерными для него оптимизмом, иронией и динамичным сюжетом с неожиданным финалом.

Прислать можно максимум один рассказ объемом до двух тысяч слов. Рассказы-соискатели премии должны обладать характерными свойствами прозы О.Генри – оптимистическим взглядом на жизнь, иронией, динамичным сюжетом и неожиданным финалом, пишет "Вслух.ру".

Стартовый фонд премии составляет 500 долларов. В течение года он пополняется частными пожертвованиями. Собранная сумма перечисляется автору-победителю. В последние годы сумма премии составляла около 1000 долларов. Произведения принимаются в электронном виде на адрес: zhurnalohenry@gmail.com