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Синоптики прогнозируют небольшие дожди в середине недели

Общество, 13:10 14 мая 2018

Фото ИА "Тюменская линия".

Наступившая неделя с 14 по 20 мая не преподнесет тюменцам неожиданных сюрпризов. Погода в целом будет теплой, в отдельные дни возможны дожди. 

По данным центра Фобос, 15 мая на запад региона выйдет сухой и солнечный антициклон. В восточных районах Тюменской области кратковременные осадки местами может вызвать ушедший в Зауралье циклонический вихрь.

В Тюмени 15 и 16 мая будет от +11 до +13 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +4.

В среду, 17 мая, ожидается +10 градусов днем, и до +7 ночью.

В четверг, 18 мая, возможен дождь, воздух прогреется до +7 градусов днем, и до +1 ночью.

Немного теплее будет в конце недели. 18 и 19 мая потеплеет до +10, дождей в эти дни не ожидается.

Любовь Голышева

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