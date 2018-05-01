Синоптики прогнозируют небольшие дожди в середине недели

Фото ИА "Тюменская линия". Фото ИА "Тюменская линия".

Наступившая неделя с 14 по 20 мая не преподнесет тюменцам неожиданных сюрпризов. Погода в целом будет теплой, в отдельные дни возможны дожди.

По данным центра Фобос, 15 мая на запад региона выйдет сухой и солнечный антициклон. В восточных районах Тюменской области кратковременные осадки местами может вызвать ушедший в Зауралье циклонический вихрь.

В Тюмени 15 и 16 мая будет от +11 до +13 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +4.

В среду, 17 мая, ожидается +10 градусов днем, и до +7 ночью.

В четверг, 18 мая, возможен дождь, воздух прогреется до +7 градусов днем, и до +1 ночью.

Немного теплее будет в конце недели. 18 и 19 мая потеплеет до +10, дождей в эти дни не ожидается.

Любовь Голышева