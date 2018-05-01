  • 14 мая 201814.05.2018понедельник
  • USD61,7354
    EUR73,5145
  • В Тюмени 7..9 С 5 м/с ветер северо-западный

Омские саженцы не прошли контроль качества

Общество, 16:49 14 мая 2018

фото pcarbonat.ru/

Саженцы плодово-ягодных культур омской селекции продавали у ДК "Железнодорожник" без документов, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

Помимо отсутствия документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества саженцев, также установлено, что продукция была представлена с нарушением маркировки.

Возбуждено два административных дела. Нарушителям выписан штраф.

О фактах нарушений реализации пакетированных семян и саженцев плодово-ягодных культур жители Тюменской области могут сообщать в управление Россельхознадзора (Тюмень, ул. Льва Толстого, 35, каб. 301, или по телефону 43-15-12).

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Россельхознадзор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:16 14.05.2018В новых микрорайонах Тюмени возводят дороги
18:05 14.05.2018В Тюменской области стартовал социальный проект "Инклюзивный путь"
17:54 14.05.201815 мая - события дня
17:43 14.05.2018Рослесхоз пояснил, когда во время ЧМ-2018 по футболу могут запретить жарить шашлыки