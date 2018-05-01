Омские саженцы не прошли контроль качества

фото pcarbonat.ru/ фото pcarbonat.ru/

Саженцы плодово-ягодных культур омской селекции продавали у ДК "Железнодорожник" без документов, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

Помимо отсутствия документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества саженцев, также установлено, что продукция была представлена с нарушением маркировки.

Возбуждено два административных дела. Нарушителям выписан штраф.

О фактах нарушений реализации пакетированных семян и саженцев плодово-ягодных культур жители Тюменской области могут сообщать в управление Россельхознадзора (Тюмень, ул. Льва Толстого, 35, каб. 301, или по телефону 43-15-12).