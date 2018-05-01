Более ста школьников региона участвуют в конкурсе "Безопасное колесо"

Тюменские школьники принимают участие в конкурсе "Безопасное колесо". Фото ТГМЦ Тюменские школьники принимают участие в конкурсе "Безопасное колесо". Фото ТГМЦ

Более 120 школьников Тюменской области, Югры и Ямала примут участие в областном конкурсе юных инспекторов движения "Безопасное колесо", который пройдет в детском лагере "Остров детства" с 15 по 18 мая. Торжественное открытие состоится 16 мая, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Участники областного конкурса уже стали победителями соревнований в городах и районах Тюменской области. Эти ребята проводят большую разъяснительную работу по дорожной безопасности в своих муниципалитетах с детьми и даже взрослыми участниками дорожного движения.

В 2018 году конкурс посвящен 300-летию российской полиции. Состоится областной флешмоб #45ЛетЮИД, посвященный юбилею образования отрядов юных инспекторов движения. В Тюменской области их 404, в них занимаются более 5 тыс. детей.

В программе конкурса - соревнования в фигурном вождении велосипеда, вождении в автогородке, знании Правил дорожного движения и основ безопасности жизнедеятельности, умении оказать первую помощь, а также выступление в творческом конкурсе.

Победители конкурса представят Тюменскую область на Всероссийском конкурсе "Безопасное колесо", который пройдет Центре "Орленок" с 21 по 28 мая.