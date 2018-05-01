Министерство просвещения появится в России

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Министерство образования и науки в России разделится на две структуры — Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования, сообщается на сайте Кремля.

Министерство просвещения будет осуществлять государственную политику и правовое регулирование в сфере общего, среднего профессионального и дополнительного образования. В компетенцию ведомства попадет обучение детей и взрослых, воспитание, опека и попечительство, социальная поддержка и защита обучающихся.

Министерство науки и высшего образования, помимо науки и высшего образования, будет заниматься, в частности, развитием наукоградов и научных центров, интеллектуальной собственности (но не авторскими правами), социальной поддержкой и молодежной политикой.

Разделить Минобрнауки предложил президенту глава правительства Дмитрий Медведев. По мнению премьер-министра, такое решение позволит лучше сконцентрировать наши возможности по развитию и одной системы образования, и другой системы образования.