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Тюменец отправился в кругосветку с Федором Конюховым

Общество, 17:32 17 мая 2018

фото департамента образования и науки Тюменской области

Тюменский стобалльник ЕГЭ по географии Иван Миляев получил приглашение в кругосветное путешествие. Он отправился в Крым, где две недели проведет с экспедицией Севастопольского государственного университета под кураторством известного путешественника Федора Конюхова.

В 2017 году выпускник школы № 92 Иван Миляев стал одним из 18 одиннадцатиклассников страны, которые сдали географию на высший балл. После экзамена он получил приглашение на встречу с Федором Конюховым в его экспедиционный штаб в Москве.

Эту встречу путешественник обещал всем школьникам, которые успешно справятся с экзаменом по географии - видеообращение демонстрировали во всех школах России перед экзаменом.

"Федор Филиппович - очень интересный и многогранный человек. Мы своими глазами увидели весельную лодку, на которой он плавал, - рассказал Иван. - В конце встречи путешественник подарил каждому из нас по книге со своим автографом".

Этот учебный год Иван провел уже в статусе студента Института наук о земле Тюменского государственного университета на направлении "География". Он мечтает всерьез заниматься этой наукой. 

"Несмотря на то, что приглашение в кругосветку было для нас неожиданным, я рада за сына, - рассказала мама тюменца Елена Владимировна. - Не каждому выпадает такой шанс. Экспедиция – это очень интересно, и люди в ней особенные".

Добавим, основной этап Единого государственного экзамена в этом году начнется 28 мая и завершится 2 июля. Откроют его экзамены по географии и информатике.

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# география , ЕГЭ , образование , Федор Конюхов

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