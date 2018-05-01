Тюменцы подали в Росреестр более семи тысяч заявлений о единой процедуре

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Более 7 тыс. заявлений о единой процедуре, по которой кадастровый учет и регистрация прав осуществляются одновременно, приняли специалисты Росреестра в первые 4 месяца 2018 года. По сравнению с 2017 годом показатель увеличен на 48%.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, всего в управление Росреестра по Тюменской области поступило около 100 тыс. обращений о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав. Из них 77 тыс. приходится на обращения по регистрации прав и 14 тыс. – по постановке на кадастровый учет.