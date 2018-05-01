  • 21 мая 201821.05.2018понедельник
  • USD61,9408
    EUR73,1769
  • В Тюмени 13..15 С 4 м/с ветер северо-западный

Тюменцы подали в Росреестр более семи тысяч заявлений о единой процедуре

Общество, 11:00 21 мая 2018

Фото www.nalog.ru

Более 7 тыс. заявлений о единой процедуре, по которой кадастровый учет и регистрация прав осуществляются одновременно, приняли специалисты Росреестра в первые 4 месяца 2018 года. По сравнению с 2017 годом показатель увеличен на 48%.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, всего в управление Росреестра по Тюменской области поступило около 100 тыс. обращений о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав. Из них 77 тыс. приходится на обращения по регистрации прав и 14 тыс. – по постановке на кадастровый учет.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# госрегистрация , кадастровый учет , Росреестр

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:00 21.05.2018Тюменцы подали в Росреестр более семи тысяч заявлений о единой процедуре
10:38 21.05.2018Тюменский опорный вуз объявил набор в индустриальные классы
10:27 21.05.2018Сборные Татарстана и Ямала завоевали Гран-при Российской студенческий весны
10:05 21.05.2018В Тюмени обсудят проект инклюзивного добровольчества