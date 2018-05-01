Тоболяки посвятили пробег памяти Дмитрия Менделеева

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 70 человек приняли участие в легкоатлетическом пробеге в Тобольске 20 мая, посвященном очередной годовщине со дня рождения Дмитрия Менделеева.

Пробег проводился в 15-й раз. Но если раньше участники бежали 30 км от Тобольска до д. Верхние Аремзяны, то в этом году маршрут был изменен. Спортсмены преодолевали дистанции 5 или 10 км по пешеходным дорожкам проспекта Дзираева.

В возрастной группе до 16 лет на пятикилометровой дистанции первым прибежал Алексей Панов, следом за ним финишировал Алексей Дорохин, замкнул тройку призеров Станислав Харитонов. В группе 17-20 лет на этой же дистанции победил Никита Сац, серебро - у Кирилла Яковлева, бронза - у Вячеслава Титова.

На дистанции 10 км лучший результат показал Закир Колбаев, вторым финишировал Артем Айтметов, замкнул тройку призеров Иван Картаев.

Евгений Новоселов