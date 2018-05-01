  • 21 мая 201821.05.2018понедельник
  • USD61,9408
    EUR73,1769
  • В Тюмени 13..15 С 4 м/с ветер северо-западный

Тоболяки посвятили пробег памяти Дмитрия Менделеева

Спорт, 11:10 21 мая 2018

Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 70 человек приняли участие в легкоатлетическом пробеге в Тобольске 20 мая, посвященном очередной годовщине со дня рождения Дмитрия Менделеева.

Пробег проводился в 15-й раз. Но если раньше участники бежали 30 км от Тобольска до д. Верхние Аремзяны, то в этом году маршрут был изменен. Спортсмены преодолевали дистанции 5 или 10 км по пешеходным дорожкам проспекта Дзираева.   

В возрастной группе до 16 лет на пятикилометровой дистанции первым прибежал Алексей Панов, следом за ним финишировал Алексей Дорохин, замкнул тройку призеров Станислав Харитонов. В группе 17-20 лет на этой же дистанции победил Никита Сац, серебро - у Кирилла Яковлева, бронза - у Вячеслава Титова.

На дистанции 10 км лучший результат показал Закир Колбаев, вторым финишировал Артем Айтметов, замкнул тройку призеров Иван Картаев.

Евгений Новоселов

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Дмитрий Менделеев , пробег , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:10 21.05.2018Тоболяки посвятили пробег памяти Дмитрия Менделеева
09:32 21.05.2018Известный модный дом выпускает эксклюзивную коллекцию к чемпионату мира по футболу
08:54 20.05.2018Команды Швейцарии и Швеции сыграют в финале ЧМ по хоккею
20:01 18.05.2018Владимир Драчев избран на пост президента Союза биатлонистов России