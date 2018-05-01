  • 22 мая 201822.05.2018вторник
  • USD62,5327
    EUR73,3321
  • В Тюмени 10..12 С 6 м/с ветер северо-западный

В центре Тюмени в столкновении четырех авто пострадала девушка-водитель

Происшествия, 15:44 22 мая 2018

фото Dmitry Kaygorodov | VK

20-летняя девушка - водитель Daewoo Nexia - пострадала в аварии в Тюмени на ул. Республики в районе магазина "Буратино" около 15 часов 22 мая.

Как сообщила пресс-секретарь региональной ГИБДД Анжела Борисова, столкнулись Daewoo Nexia, Chevrole, Renault и Kia. На месте происшествия работают автоинспекторы, выясняют все детали аварии. 

На дороге затруднено движение, поэтому автомобилистов просят выбирать маршрут движения по прилегающим улицам. 

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# водитель , девушка , ДТП , Тюмень

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:08 22.05.2018Тюменец прописал в квартире сто тридцать мигрантов
15:46 22.05.2018Рецидивисты из Башкортостана убили и ограбили ямальского бизнесмена  
15:44 22.05.2018В центре Тюмени в столкновении четырех авто пострадала девушка-водитель
15:24 22.05.2018Аферист от имени девушки выманил у тюменца почти сто пятьдесят тысяч рублей