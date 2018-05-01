В центре Тюмени в столкновении четырех авто пострадала девушка-водитель
фото Dmitry Kaygorodov | VK
20-летняя девушка - водитель Daewoo Nexia - пострадала в аварии в Тюмени на ул. Республики в районе магазина "Буратино" около 15 часов 22 мая.
Как сообщила пресс-секретарь региональной ГИБДД Анжела Борисова, столкнулись Daewoo Nexia, Chevrole, Renault и Kia. На месте происшествия работают автоинспекторы, выясняют все детали аварии.
На дороге затруднено движение, поэтому автомобилистов просят выбирать маршрут движения по прилегающим улицам.