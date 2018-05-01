В ТюмГУ будут готовить режиссеров и продюсеров нового формата

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Набор на новую профессиональную магистерскую программу "Цифровая культура и медийное производство" открывают Школа перспективных исследований (SAS) и Институт социально-гуманитарных наук ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В основе программы - междисциплинарный и кросс-медийный подход. Студенты будут исследовать историю развития медиа, включатся в процессы создания разнообразных медиапродуктов.

Программа состоит из трех компонентов: "профессиональные навыки", "теория" и "практика". В первый блок входят такие курсы, как цифровая фото- и видеосъемка, цифровой постпродакшн, мультимедийный дизайн и компьютерная анимация, телемонтаж в режиме живой съемки, организация производства, то есть непосредственно прикладные дисциплины, наряду с основами права в области медиа, экономика медиа и рекламы, включая Selfpresentation, Selfmarketing, Pitching.

Базовый теоретический блок дисциплин в области медиа включает такие курсы, как археология и футурология медиа, софт-культура, визуальная культура и практики визуализации, геймификация и теория видеоигр. Практический блок подразумевает создание собственных медиапроектов и стажировки в медиа- и кинокомпаниях, в компаниях-разработчиках видеоигр и массовых образовательных онлайн-курсов, в рамках крупных событий в сфере современного искусства.

"Здесь креативные и энергичные молодые люди могут попробовать себя в разных ролях, как автор, режиссер, оператор и монтажер, реализовать несколько самостоятельных проектов в разных медиа: кино, телевидение, мультимедийная журналистика, социальные сети, веб-платформа, учиться у продюсеров, режиссеров, редакторов, мульти-медиальных дизайнеров, которые активно работают в медийной сфере, вникнуть в историю медиа, развить свое видение будущего и – найти себя", – рассказала куратор магистерской программы Оксана Булгакова.

Напомним, в Школе перспективных исследований 29 мая пройдет круглый стол, посвященный подготовке медиапрофессионалов нового формата. В рамках мероприятия презентуют и новую магистратуру по медиакоммуникациям ТюмГУ.