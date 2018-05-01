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Более пятисот культурных мероприятий пройдет в городах-участниках ЧМ-2018

Общество, 17:10 28 мая 2018

фото Министерство культуры РФ

536 мероприятий в рамках культурной программы пройдет в городах-участниках чемпионата мира по футболу FIFA 2018, сообщает Министерство культуры РФ. 

В городах пройдут фестивали болельщиков ФИФА, концертные программы и театральные представления, выставки и культурно-просветительские мероприятия, народные гулянья, цирковые программы, спортивные и гастрономические праздники, ярмарки региональных производителей и фольклорные фестивали, представляющие многонациональную культуру России. Также в ряде городов подготовлены совместные проекты с национальными ассоциациями стран-участниц чемпионата.

Мероприятия культурной программы состоятся в период проведения чемпионата с 14 июня по 15 июля в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. 

Культурная программа чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года здесь

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# концерты , чемпионат мира по футболу

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