Более пятисот культурных мероприятий пройдет в городах-участниках ЧМ-2018

фото Министерство культуры РФ фото Министерство культуры РФ

536 мероприятий в рамках культурной программы пройдет в городах-участниках чемпионата мира по футболу FIFA 2018, сообщает Министерство культуры РФ.

В городах пройдут фестивали болельщиков ФИФА, концертные программы и театральные представления, выставки и культурно-просветительские мероприятия, народные гулянья, цирковые программы, спортивные и гастрономические праздники, ярмарки региональных производителей и фольклорные фестивали, представляющие многонациональную культуру России. Также в ряде городов подготовлены совместные проекты с национальными ассоциациями стран-участниц чемпионата.

Мероприятия культурной программы состоятся в период проведения чемпионата с 14 июня по 15 июля в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Культурная программа чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года здесь.