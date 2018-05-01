Музей леса появится в Югре

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Торжественная закладка первого камня на территории будущего музея леса Югры прошла в Ханты-Мансийске в рамках второго этапа Национального лесного форума, сообщает правительство ХМАО-Югры.

В сквере имени выдающегося исследователя Севера, лесовода и краеведа Александра Дунина-Горкавича развернули экспозиционную площадку, где организаторы представили вниманию гостей экспонаты будущего музея: спилы пихты, сосны, лиственницы, кедра, ели, березы и других деревьев, образующих сибирскую тайгу. На импровизированной витрине были разложены инструменты деревообработки: скобель, фуганок, маркировочный молоток. Посетителям был представлен мотоцикл "Урал", использовавшийся в Полноватском лесничестве, фотографии и макеты техники использовавшейся в лесном хозяйстве, например, трактора ДТ-75, широко применявшегося для посадки лесных культур и обработки почвы.

Участники торжественной церемонии произвели распил первого дерева в знак начала создания музея. Также по древней традиции коренных жителей Югры повязали разноцветные ленточки на символическом дереве и загадали желания.

"Для меня Югра, как вторая родина, – я связан с ней множеством проектов, – сказал проректор по научной работе, заведующий кафедрой лесоводства Уральского государственного лесотехнического университета Сергей Залесов. – В свое время поддержал идею создания памятника Александру Дунину-Горкавичу. Ханты-Мансийский округ вполне заслужил, чтобы на его земле был создан музей леса. И не хуже, чем, например, музей геологии, нефти и газа. Лес – это вечность. Это наше богатство и гордость. Югорчане любят свою землю".

Добавим, 27-28 мая в Ханты-Мансийске проходит второй этап Национального лесного форума. Это первая площадка, на которой представители федеральной и региональной законодательной и исполнительной власти ведут открытый диалог с профессиональным сообществом о перспективах развития сферы многоцелевого лесопользования.

28 мая в Ханты-Мансийске в рамках форума будет работать пять тематических площадок: "Лесной комплекс России", "Эффективность государственного управления лесами", "Лесные богатства для людей", "Охота и охотничья инфраструктура" и "Охрана и защита лесов. Государственный лесной надзор".

Ведущие лесопромышленные предприятия России и Уральского федерального округа представят выставочные экспозиции.

В завершении мероприятия состоится пленарное заседание "Лес на благо страны и граждан".