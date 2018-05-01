Ученые разработали установку, которая улавливает и остужает горящие брызги металла

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Пылеулавливающую установку, которая способна ловить и гасить горящие частицы металла разработали специалисты Инженерно-строительного института Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. По мнению экспертов, установка позволит существенно снизить риски возникновения пожаров на промышленном производстве, сообщает Министерство образования и науки РФ.

Очистка воздуха рабочей зоны производственных помещений - важная инженерная задача, имеющая экологическое и социальное значения. Одним из наиболее вредных пылеобразующих процессов является сварочное производство, которое сопровождается выделением так называемых брызг металла. Эти брызги не только загрязняют окружающую среду, но и влекут за собой технически неэффективный расход материала. Кроме того, горящие частицы относятся к опасным производственным факторам, приводящим к ожогам и пожарам.

"Наша задача заключалась в том, чтобы изучить механизмы образования сварочных аэрозолей и разработать пылеулавливающее оборудование, обеспечивающее гашение и остывание горящих брызг", – отметила доцент кафедры "Строительство уникальных зданий и сооружений" СПбПУ Ксения Стрелец.

В промышленности используются различные способы для освобождения воздуха от горящих брызг, но все они, по мнению специалистов, недостаточно эффективны. Установка, которую разработали сотрудники Политехнического университета совместно с предприятием АО "СовПлим", способна улавливать и остужать 100% горящих брызг металла уже на стадии предварительной очистки сварочного аэрозоля.

В основу установки положен запатентованный политехниками прямоточный циклон ЦП-2500 ‒ промышленная вытяжка. Проведенные испытания показали, что его конструктивные особенности обеспечивают 100% улавливание пожароопасных твердых горячих капель металла.