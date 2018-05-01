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В Югорском поселке прикрыли нелегальное казино

Происшествия, 16:38 29 мая 2018

sledcom.ru

Незаконная деятельность игорного клуба пресечена в Октябрьском районе.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре, подозреваемая организовала в пгт. Приобье работу игорного клуба, где проводились азартные игры. Незаконную деятельность заведения удалось пресечь благодаря жителям поселка, которые обратились в полицию.

Подозреваемая перечисляла прибыль от работы заведения, другому лицу, который, по версии следствия, так же является организатором незаконного бизнеса.

Расследование уголовного дела продолжается.

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# казино , Югра

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