В Югорском поселке прикрыли нелегальное казино

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Незаконная деятельность игорного клуба пресечена в Октябрьском районе.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре, подозреваемая организовала в пгт. Приобье работу игорного клуба, где проводились азартные игры. Незаконную деятельность заведения удалось пресечь благодаря жителям поселка, которые обратились в полицию.

Подозреваемая перечисляла прибыль от работы заведения, другому лицу, который, по версии следствия, так же является организатором незаконного бизнеса.

Расследование уголовного дела продолжается.