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Тюменского студента осудили на шесть лет за распространение наркотиков  

Происшествия, 15:13 31 мая 2018

sledcom.ru

Молодого человека, виновного в распространении наркотиков, осудили в Тюмени к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, 18-летний житель Курганской области приехал на учебу в Тюмень. Чтобы заработать денег, молодой человек через Интернет связывался с наркодельцом и получал большие партии наркотика, после чего фасовал его на более мелкие и размещал для наркоманов по тайникам.

В феврале 2018 года молодой человек направился делать закладки с опасным зельем в Тюмени. Он привлек внимание сотрудников полиции. При задержании он выкинул 11 свертков с синтетическим наркотиком в водосточную канаву. В ходе осмотра места происшествия сотрудники полиции изъяли более 13 гр синтетического наркотика. Еще 0,4 гр наркотика было изъято при обыске по месту проживания задержанного.

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# наркотики , суд

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