Пришкольные лагеря в Тюмени откроются 1 июня

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Летние оздоровительные лагеря в школах Тюмени откроются 1 июня, сообщает администрация города.

Для юных тюменцев на базе школ будут работать 48 лагерей. Заявления в лагеря подали 9 тыс. 600 человек.

Школьников ждет интересная и насыщенная программа. Запланирована работа различных секций, кружков и творческих студий. Продолжится реализация городских проектов #Тюменскоелето, "Лето со спортом", "Каникулы здоровья".

Для детей организуют трехразовое питание, в рацион включат фрукты, овощи, а также продукты, обогащенные микро- и макроэлементами. Для детей до 10 лет предусмотрели дневной сон.

В социальной сети "ВКонтакте" создана группа "Школьная жизнь_72", где ежедневно будут публиковаться новости из всех пришкольных лагерей города.

Отметим, сроки открытия лагерей в школах, на базе которых организованы пункты проведения экзаменов ЕГЭ, ОГЭ, планируются с учетом окончания государственной итоговой аттестации.