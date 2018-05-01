  • 31 мая 201831.05.2018четверг
  • USD62,5937
    EUR72,5211
  • В Тюмени 6..8 С 4 м/с ветер юго-западный

Пришкольные лагеря в Тюмени откроются 1 июня

Общество, 18:10 31 мая 2018

фото https://vk.com/schoollife_72

Летние оздоровительные лагеря в школах Тюмени откроются 1 июня, сообщает администрация города.

Для юных тюменцев на базе школ будут работать 48 лагерей. Заявления в лагеря подали 9 тыс. 600 человек.

Школьников ждет интересная и насыщенная программа. Запланирована работа различных секций, кружков и творческих студий. Продолжится реализация городских проектов #Тюменскоелето, "Лето со спортом", "Каникулы здоровья".

Для детей организуют трехразовое питание, в рацион включат фрукты, овощи, а также продукты, обогащенные микро- и макроэлементами. Для детей до 10 лет предусмотрели дневной сон.

В социальной сети "ВКонтакте" создана группа "Школьная жизнь_72", где ежедневно будут публиковаться новости из всех пришкольных лагерей города.

Отметим, сроки открытия лагерей в школах, на базе которых организованы пункты проведения экзаменов ЕГЭ, ОГЭ, планируются с учетом окончания государственной итоговой аттестации.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# летние лагеря , отдых , Тюмень , школы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:07 31.05.2018Сила секунды, или С какой скоростью тюменцы "летают" в Интернете
19:41 31.05.2018Мадагаскарские фоссы и гривистый волк появятся в Московском зоопарке
19:09 31.05.2018Фильм Ивана Твердовского претендует на "Хрустальный глобус"
18:31 31.05.2018В День защиты детей в Тюмени запретят продажу алкоголя