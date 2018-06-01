Виртуальный тренажер научит тюменских детей безопасному поведению на дороге

Андрей Суконкин. Фото ИА "Тюменская линия" Андрей Суконкин. Фото ИА "Тюменская линия"

Реалистичный виртуальный тренажер, с помощью которого дети смогут получать навыки безопасного поведения на дороге, разрабатывают в Тюмени. Об этом в интервью обозревателю "Тюменской линии" сообщил генеральный директор компании "Квест-центр.рф" Андрей Суконкин.

"В нашей компании уже действуют четыре игровых зоны виртуальной реальности. Но загружены они только по выходным дням и по вечерам, а в будни, в дневное время, посетителей практически нет. Поэтому мы решили использовать наше оборудование для доброго дела, и взялись за разработку виртуального тренажера, занятия на котором смогут уберечь наших детей от гибели и увечий в дорожно-транспортных происшествиях", - рассказал предприниматель.

По мнению отца четверых детей Александра Суконкина, в условиях современного города теоретических знаний правил дорожного движения детям недостаточно - нужно отрабатывать практические навыки поведения в потенциально опасных ситуациях.

"По официальной статистике, в России ежедневно гибнут в дорожно транспортных происшествиях два ребенка, еще десять-двадцать ребятишек получают тяжелые травмы. В стрессовых ситуациях теоретические знания ПДД не работают, они просто вылетают из головы. Поэтому мы решили создать в виртуальном пространстве реалистичную обучающую среду, находясь в которой, юные пешеходы будут учиться правильно вести себя на дороге и во дворах", - отметил генеральный директор компании "Квест-центр.рф".

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Предприниматель рассказал, что для создания виртуального тренажера у компании уже есть практически все необходимое оборудование. Но самая дорогостоящая часть проекта - разработка качественного программного обеспечения.

"Цена вопроса - от 3,5 до 4 миллионов рублей. Мы приглашаем тюменское предпринимательское сообщество поучаствовать в добром и полезном деле. При этом нам нужны не спонсоры, а деловые партнеры, которым мы готовы предоставить целый комплекс услуг в сфере имиджевой рекламы. Подробности можно узнать на сайте проекта www.надороге.дети", - подчеркнул Александр Суконкин. Занятия на тренажере будут для тюменских школьников бесплатными, добавил он.

По мнению депутата Тюменской областной думы, председателя регионального общественного совета партийного проекта "Единой России" "Новая школа" Николая Токарчука, занятия на виртуальном тренажере станут для тюменских детей и полезными, и интересными.

"В отличие от всяческих виртуальных "стрелялок", разрабатываемый в Тюмени тренажер может дать ребятам очень важные и полезные знания и практические навыки. Ведь в игровой форме дети гораздо легче усваивают новую информацию. Это очень нужная инициатива", - считает депутат.

Отметим, что на фоне общей стабилизации ситуации на дорогах Тюменской области, количество ДТП с участием несовершеннолетних увеличилось на 18%, на 15% выросло число пострадавших детей. Такая информация прозвучала на заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Областная Госавтоинспекция поддерживает любые общественные инициативы и некоммерческие проекты, направленные на обеспечение безопасности детей на дорогах, заявила в интервью обозревателю "Тюменской линии" начальник пресс-службы управления ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова.

"Мы отлично относимся ко всем мероприятиям, которые проводятся активной общественностью для обеспечения безопасности дорожного движения в регионе. Это полезно и для детей, и для родителей", - подчеркнула Анжела Борисова.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Евгений Бабенко