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Ямальского чиновника осудят за взятку

Происшествия, 12:09 04 июня 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Чиновника, обвиняемого в получении взятки, осудят в Тарко-Сале.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ямалу, и. о. начальника департамента строительства, архитектуры и жилищной политики получил от директора коммерческой организации взятку в виде автомобиля "Toyota Land Cruiser Prado". За это чиновник должен был подписать документы о якобы выполненных коммерческой организации дополнительных работах по строительству учебного корпуса на 240 учащихся в с. Халясавей Пуровского района.

Обвиняемый заключения под стражу сроком на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.

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# взятка , Ямал

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