Средний возраст тюменских легковых автомобилей составил 11,9 лет

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Средний возраст легковых автомобилей в Тюменской области на начало 2018 года составлял 11,9 лет. С такими данными знакомит агентство "АВТОСТАТ", аналитики которого провели очередное исследование парка транспортных средств в России.

По этому показателю Тюменская область входит в Топ-15 регионов с наименьшим средним возрастом парка легковых автомобилей.

В целом по стране, средний возраст легковых автомобилей составляет 13,1 года (по состоянию на 1 января 2018 года). Год назад этот показатель был равен 12,9 года. Увеличение среднего возраста во многом связано со снижением темпов обновления парка.

Всего же в 29 субъектах РФ парк оказывается моложе, чем в целом по стране. В Белгородской области средний возраст местного автопарка (13,1 года) идентичен общероссийскому показателю.

Наименьший средний возраст парка легковых автомобилей зафиксирован в Татарстане – 9,7 года. Только в этом субъекте Российской Федерации он составляет менее 10 лет. В целом ряде регионов Поволжья и Урала средний возраст парка находится в диапазоне от 10 до 12 лет. В Москве и Санкт-Петербурге он равен 10,3 и 10,7 года соответственно.

Самый старый парк – на Дальнем Востоке, в некоторых регионах которого средний возраст легковых автомобилей составляет не менее 20 лет (Еврейская АО и Сахалинская область). Высокие показатели и в ряде субъектов Сибири – от 17 до 19 лет. А вот парк самого западного региона нашей страны – Калининградской области – превзошел эту возрастную отметку (19,1 года).