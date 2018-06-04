Между Салехардом и Лабытнанги началась навигация

фото ИА "Север-пресс" фото ИА "Север-пресс"

В районе паромно-ледовой переправы между Салехардом и Лабытнанги ледоход начался ночью 4 июня. Навигация на участке откроется к концу дня, сообщает правительство ЯНАО.

Паромы, которые будут выполнять перевозки на маршруте Салехард – Лабытнанги, готовятся к выходу из места стоянки на Большую Обь. Перевозки паромами начнутся после расчистки причалов паромной переправы ото льда. Дорожная техника уже чистит причалы.

Напомним, летом на паромной переправе будут работать шесть паромов по расписанию, с которым можно ознакомиться на сайте правительства ЯНАО в разделе "Паромная переправа Салехард – Лабытнанги".

На переправе через реку Пур между пос. Уренгой и микрорайоном Коротчаево 4 июня работают четыре судна на воздушной подушке в штатном режиме.

По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС, хвост ледохода по реке Обь находится в районе устья реки Полуй. Ледоход идет в районе паромной переправы Салехард – Лабытнанги.

На реке Таз лед прошел село Толька, на реке Пур – село Халясавэй. Вода в реке Надым за сутки прибыла на 31 см. Зафиксирована вода на льду, снежница, закраины порядка 10%. Следить за ледоходом можно на интерактивной карте округа по ссылке.