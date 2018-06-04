На электротяге с автопилотом: Тюмень готова протестировать беспилотный транспорт

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Тюмень готова стать полигоном для испытания российских технологий беспилотного городского автотранспорта. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, общаясь с журналистами после торжественной церемонии открытия форума InnoWeek–2018 в тюменском технопарке.

"Перспективны для внедрения цифровых технологий существуют во всех сферах нашей жизни. Мы хорошо продвинулись в информатизации образования, но сделать предстоит еще очень многое. Внедрение информационных технологий в здравоохранении - бесконечная тема. По оценкам экспертов, к 2050 году на здравоохранение будут работать 25 процентов мировой экономики. Это гигантский и постоянно растущий потенциал для применения цифровых технологий", - отметил Александр Моор, отвечая на вопрос обозревателя "Тюменской линии".

По мнению врио главы региона, все шире становятся возможности для внедрения информационных технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве - от простой передачи данных в режиме онлайн до "умных контрактов", которые регулируют отношения между ресурсоснабжающими организациями и потребителями.

"Огромный потенциал для использования цифровых технологий существует и в сфере безопасности. В Тюмени уже действует система "Безопасный город", и есть конкретные технологические решения для ее дальнейшего развития. Использование цифровых технологий в городской среде направлено на решение главной задачи - сделать жизнь людей более комфортной, безопасной, удобной", - подчеркнул Александр Моор, добавив, что при внедрении IT-сервисов необходимо ориентироваться на запросы молодого поколения.

"Сегодня, например, активно обсуждается тема беспилотного городского транспорта. Тюменская область всегда принимала самое активное участие в реализации экспериментальных проектов в различных отраслях. Если будет разработана отечественная технология, то мы готовы провести тестовую эксплуатацию беспилотного городского транспорта", - заявил Александр Моор.

Евгений Бабенко