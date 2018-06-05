Добровольцы Ишима очистят берега местных водоемов

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Добровольцы Ишима присоединяются ко всероссийской акции по уборке водных объектов и берегов "Вода России". В социальных сетях в группах добровольческого движения Ишима появилось обращение к молодежи принять участие в экологических акциях. Первые отклики от неравнодушных ишимцев уже поступают.

"7 июня экологический десант проведет субботник на берегу реки Ишим в черте города в районе улицы Одоевского. Одними из первых на наш призыв откликнулись старшеклассники городской школы №5, - сообщила руководитель Центра добровольческого движения в Ишиме Елена Шенгелая. – Всего же по данным на 1 января 2018 года в Ишиме в рядах добровольческого движения состоит 1 тыс. 155 человек – это школьники, студенты и работающая молодежь".

В рамках экологической акции до 15 сентября предстоит провести почти десять выходов на берега местных рек и озер. В планах у добровольцев очистка окружающей территории у озера Чертовое, у малых рек Ишима Мергень и Карасуль, на старице Ишимчик.

Инна Кондрашкина