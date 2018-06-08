Более пяти тысяч школьников Тюменского района отдохнут в пришкольных лагерях

фото управления образования администрации Тюменского района фото управления образования администрации Тюменского района

5 тыс. 500 школьников отдохнут в пришкольных лагерях Тюменского района, сообщает управление образования.

Первая смена стартовала 7 июня и продлится 15 дней. Вторая смена начнется 2 июля, третья - с 25 июля.

Новым направлением в 2018 году стала организация работы шести летних площадок: двух спортивных на территории Наримановской и Пышминской школ и четырех досуговых на территории Княжевской школы, Богандинской школы № 42, Янтыковской и Зырянской школ.

У каждого лагеря есть своя определенная тема, которой организаторы будут придерживаться на протяжении всей смены для того, чтобы дети и подростки провели летние каникулы как можно увлекательней.