Отдельный кабинет для приема больных с подозрением на инсульт открыли в ОКБ № 2

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Отдельный кабинет для приема больных с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения оборудовали в областной клинической больнице № 2 в Тюмени.

Теперь в приемном отделении взрослого стационара поток пациентов с подозрением на инсульт идет в обход основной регистратуры. Историю болезни медицинская сестра заводит непосредственно в кабинете неврологического приема. Здесь же врачи берут анализ крови и делают ЭКГ. Кабинет также оборудован специальными каталками для максимально быстрой транспортировки больного в случае необходимости проведения аппаратной диагностики, сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

Нововведения позволят максимально ускорить диагностику инсульта и как можно быстрее определить показания для проведения реперфузионной терапии.

Новая система приема больных уже доказала свою эффективность. Так, с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения в ОКБ № 2 доставили мужчину 40 лет. Применение новейших технологий и методик обеспечило благоприятный исход заболевания. Пациенту выполнили перфузионную компьютерную томографию. По ее результатам было решено провести тромболизис – процедуру медикаментозного растворения тромба, закупорившего артерию.

В результате у мужчины восстановилась речь, исчезли и другие признаки инсульта. Спустя несколько дней его выписали из стационара в удовлетворительном состоянии.

В среднем за сутки в ОКБ № 2 поступают до 25 пациентов с подозрением на ОНМК, примерно в половине случаев диагноз подтверждается. Врачи отмечают увеличение числа больных, обратившихся в период "терапевтического окна", и количества проведенных тромболизисов. Только в мае высокотехнологичная процедура была проведена 17 пациентам с ишемическим инсультом.