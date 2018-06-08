В Уватском районе потушили лесной пожар

Лесной пожар на площади 12 га, возникший в Уватском районе 7 июня, полностью ликвидирован в течение суток. Об этом обозревателю "Тюменской линии" сообщил директор департамента лесного комплекса Тюменской области Николай Пуртов.

"Поскольку пожар возник в труднодоступной, необжитой местности, где нет дорог, его тушением занимались 13 работников авиалесоохраны, которые высадились на место происшествия с вертолета с помощью специальных спусковых устройств. Около 21 часа 7 июня пожар был локализован, а к 9 часам 8 июня полностью потушен. Никакой угрозы для населенных пунктов и объектов экономики пожар не представлял", - подчеркнул Николай Пуртов.

Директор областного департамента лесного комплекса отметил, что 98% возникающих в регионе лесных пожаров ликвидируют в течение суток с момента обнаружения.

"Количество и общая площадь зафиксированных в регионе лесных пожаров не превышают среднестатистических значений за последние пять лет. По количеству лесных пожаров Тюменская область занимает последнее место в Уральском федеральном округе", - рассказал Николай Пуртов.

С 27 апреля, когда в регионе начался пожароопасный сезон, в Тюменской области произошло 96 лесных пожаров общей площадью 1177,3 га. Специалисты подчеркивают, что причина большинства природных и лесных пожаров заключается в нарушении правил пожарной безопасности.

Напомним, с 29 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещать леса, разводить костры, сжигать сухую траву и мусор. Нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима в зависимости от ущерба влечет наложение административного штрафа или уголовную ответственность.

С начала пожароопасного сезона работники лесничеств совместно с полицией провели 1 тыс. 975 патрульных рейдов в лесах региона. За нарушения правил пожарной безопасности в лесах в соответствии с административным кодексом РФ и законом Тюменской области привлечены к административной ответственности 111 лиц. Общая сумма штрафов составила 1 млн 26 тыс. рублей.

Если вы стали свидетелем пожара или любого нарушения в лесах, оперативно передать информацию можно sms-сообщением на короткий номер 3434 (перед текстом слово "лес") или с помощью мобильного приложения "Берегите лес".

Евгений Бабенко