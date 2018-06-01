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Тюменцев приглашают в "Открытый Космос"

Общество, 13:40 10 июня 2018

фото из группы ВКонтакте Молодежный театральный центр "Космос"

Тюменцев и гостей города приглашают фестиваль "Открытый Космос". В программе мероприятия - выступление битбоксеров, показ театра моды "Либерти", уличное дефиле косплееров фестиваля "Ханами" и розыгрыш призов мобильного приложения-викторины "Открой свою Тюмень".

Фестиваль пройдет сразу на двух площадках: на улице и внутри "Космоса". Уличная площадка будет работать с 14 до 18 часов. На парковке "Космоса" расположится зона, где горожане смогут представить свое видение нового чехла купола "Космоса".

После фестиваля пройдет голосование за лучшую идею рисунка в социальных сетях, где тюменцы выберут космический арт-объект. Рядом с театральным центром появится уличный планетарий: любой желающий может нарисовать звезду и разместить ее на газоне перед "Космосом".

Насыщенная программа запланирована и в стенах театрального центра. С 14 до 16 часов малый зал превратится в лаунж-зону. В помещении будут воссозданы декорации детского интерактивного спектакля "Бэби среда": музыка, сценический свет, предметы, которые можно трогать руками, фотозоны. С 14 до 17 часов в большом зале будет работать интерактивная выставка о VR-спектакле "В поисках автора".

Гости "Космоса" посмотрят несколько видеороликов из постановки в VR-очках, а самые смелые ненадолго почувствуют себя актерами. Также внутри "Космоса" будет представлен показ роботехники.

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# Космос , Тюмень , фестиваль

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