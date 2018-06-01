Юным ишимцам в День России вручили паспорта

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Более 100 ишимцев приняли участие в празднике "Я - гражданин Российской Федерации", приуроченном ко Дню России. Он состоялся в киноконцертном зале им. 30-летия ВЛКСМ.

Девяти новоиспеченным юным гражданам России вручили паспорта, а добровольцев, волонтеров, творческую молодежь наградили за активную гражданскую и жизненную позицию.

Гость из Тюмени десятиклассник Данил Толков вспомнил, что свой документ он получил в прошлом году и тогда очень волновался: "Паспорт - мой главный документ. Поздравляю ребят и хочу напомнить, что теперь у них появились не только новые права, но и новые обязанности!".

День России - один из самых молодых государственных праздников, но ишимцы знают его историю и понимают его важность. "День России для меня - это народность, единство, патриотизм, сила и мощь. В последние годы гордость за Родину возросла в разы. Значит, нужно развивать это направление и поддерживать правительство. Ведь духовность, державность и достоинство - три кита российской государственности. Надеюсь, что и мои дети, Артем и Захар, будут гордиться своей страной и любить Россию, как люблю ее я!", - поделилась начальник маркетингового отдела агрохолдинга "Юбилейный" Анастасия Бек.

Инна Кондрашкина