X-BIO ТюмГУ и Университет Северной Аризоны планируют создать лабораторию по лесной энтомологии

Американский биолог Ли Ньюман провела лекцию для студентов ТюмГУ/фото ТюмГУ Американский биолог Ли Ньюман провела лекцию для студентов ТюмГУ/фото ТюмГУ

Американский биолог Ли Ньюман поделилась со студентами Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) ТюмГУ своим опытом исследования новой волны садоводства, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Для профессора Колледжа лесоведения и экологии в Нью-Йорке это первая лекция для тюменских студентов. Но сотрудничать с ТюмГУ Ли Ньюман начала два года назад. Теперь взаимодействие вышло на новый уровень. С нового учебного года американские профессора будут читать спецкурс магистерско-аспирантской программы "Биологическая безопасность растений".

"Во-первых, мы планируем разработать совместную программу для студентов здесь и в Америке. Это будет программа обмена идеями и студентами. Во-вторых, это будет совместная исследовательская программа, по которой студенты из США приедут в Тюмень", - поделилась Ли Ньюман.

Еще один член делегации, американский профессор Ричард Хофстеттер, планирует создать международную лабораторию по лесной энтомологии между X-BIO ТюмГУ и Университетом Северной Аризоны. "Я занимаюсь изучением жуков-короедов. Эти насекомые убивают деревья, но также являются одними из самых важных насекомых в мире. В основном они орудуют на соснах или других хвойных, но все больше деревьев гибнет из-за насекомых. Моя область знаний помогает лучше понять этих насекомых и улучшить работу по защите деревьев. И в Тюмень я приехал, чтобы работать с профильными специалистами и получше узнать этих насекомых и их реакции", - сказал он.

По задумке, совместными усилиями ученые планируют разработать новый метод биологического контроля численности вредителей леса.